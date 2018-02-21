Ученые винят спиртное в развитии раннего слабоумия

Французские ученые обнаружили еще пагубное свойство алкоголя. Оказалось, что неуемное потребление спиртного в разы повышает риск развития слабоумия. Результатами своих изысканий специалисты поделились на страницах журнала The Lancet Public Health.

Дарья Светозарова

В рамках проводимого исследования ученые провели анализ 57 тысяч случаев развития слабоумия в раннем возрасте среди жителей Франции до 65 лет. Оказалось, что более половины – 57% - страдают деменцией из-за чрезмерных возлияний в более молодые годы. Исследователи выяснили, что мужчины, страдающие слабоумием, в большинстве своем ежедневно выпивали по 60 граммов чистого спирта. Женщинам достаточно было и 40 граммов. Подчеркивается, что большинство страдающих деменцией – это представительницы слабого пола, однако ранняя деменция более распространена у мужчин.Помимо слабоумия спиртное может спровоцировать еще ряд недугов. В весьма длинный список входит повышенное давление, пристрастие к курению, диабет и так далее. Естественно, сюда попал и цирроз печени. Ученые подчеркивают, что будут и дальше работать в этом направлении, чтобы предотвратить раннее наступление деменции у людей, имеющих проблемы с алкоголем.