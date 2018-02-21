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| | Создатель Amazon разрабатывает часы на 10 тысяч лет

Создатель Amazon разрабатывает часы на 10 тысяч лет

Вчера, 19:56
Джефф Безос, являющийся создателем Amazon, приступил к созданию огромного часового механизма, который будет способен идти без человеческого вмешательства 10 тысяч лет подряд. Созданием этих часов в течении нескольких последних лет занимаются инженеры внутри горы.

Создатель Amazon разрабатывает часы на 10 тысяч лет

 

В собственном Twitter Джефф Безос, являющийся основателем компании Amazon, опубликовал видеоролик, на котором запечатлен процесс сборки инженерами часового механизма огромных размеров. Предполагается, что данные часы смогут работать без человеческого вмешательства 10 тысяч лет подряд.

Высота часов на сегодняшний день достигает 153 метров, а стоимость их производства достигла 42 миллионов долларов. Безос сообщал, что выделили данные деньги из собственных накоплений.

Проектировкой конструкции часов в горе, располагающейся в Западном Техасе, занимался Дэнни Хиллис и его некоммерческая организация The Long Now Foundation. Изобретатель также разработал ряд аналогичных моделей часовых механизмов меньшего размера.
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