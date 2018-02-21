Ученые рассказали, какие девушки чаще соглашаются на секс

Ученые из Университета Вандербильта провели социологический опрос и выяснили, какие девушки легче соглашаются на секс. Чаще идут на интим дамы с противоположными чертами характера – скромные и смелые.

Домбровский Сергей

В исследовании участвовали более тысячи респондентов. Скромные девушки соглашаются на любовную связь из вежливости. Тихони боятся обидеть человека, поэтому не решаются отказать ему. Смелые девушки знают чего хотят, отдыхают по полной программе, получают удовольствие от жизни и не комплектуют при возникновении нестандартных ситуаций. Оказались две противоположности близки по духу в отношении к сексу с малознакомыми молодыми людьми.В результате исследования экспериментаторы выяснили еще один факт. Женщина согласится на близость даже с не очень приятным ей мужчиной, если кавалер приложит достаточно усилий, дабы завоевать даму. Несимпатичные парни имеют все шансы завести роман с девушкой, если не опустят руки при первом отказе.