Зажгите камин и выйдите вон: «Семейный очаг» может вас убить

Мало кто знает, что камины предъявляют свои требования к умению их обслуживать, а также обязывают строго следовать правилам при пользовании ими. Невыполнение их повлечет за собой капремонт, а от умения может даже зависеть жизнь и здоровье окружающих. Среди опасностей, подстерегающих вас: отравление угарным газом, печной взрыв, преждевременный выход из строя камина и дымохода.

Януш Серпнень

Виной всему угарный газ, который выделяется при сгорании дров. И если дрова горят плохо, то вредных веществ выделяется больше. Главная опасность - это бесцветность окиси углерода и отсутствие запаха. Часто трудно отследить интоксикацию, которая в легкой степени схожа в своем проявлении с гриппозными заболеваниями, а более серьезная приводит к тошноте, головным болям и может даже закончиться смертельным исходом.К примеру, если человек дышит воздухом с содержанием в нем углекислого газа:- при 0,08% процесс сопровождают головные боли и асфиксия;- при 0,32% человек парализован и, находясь в бессознательном состоянии, в течение получаса умирает;- свыше 1,2% человек, сделав два-три вдоха, теряет сознание и в течение трех минут погибает.Все это из-за особенности человека при вдыхании оксида углерода воспринимать его, как оксиген. В итоге окись углерода расходится в организме и даже попадает в мозг. Наиболее подвержены интоксикации дети. Тогда как в помещение оксид углерода может попасть из-за неисправного дымоотвода или топки камина. Избежать этого можно с помощью регулярного обслуживания дымохода и соблюдение правил. Во время процесса горения выделяется дым, который поднимаясь, контактирует с не нагретым еще дымоотводом. Процесс конденсации частично приводит к образованию черного, либо коричневого цвета липкого вещества - креозота, которое собирается внутри дымохода. А накопившись, эта масса загорается.Временами процесс незаметен, а иногда можно услышать звуки подобные самолету, пролетевшему над головой. Крайне высокие температуры при сгорании креозота могут нанести вред дымоходу и даже повлечь за собой воспламенению окружающих камин предметов. Чаще всего уже первый взрыв вызывает появление трещин, а повторный процесс открывает путь быстро воспламеняющимся объектам и дальше огонь легко прокладывает себе дорогу. Такое возгорание сложно тушить. Кроме того, через образовавшиеся незначительные повреждения в дымоходе в дом может просачиваться оксид углерода, вдыхание которого чревато непредсказуемыми последствиями, вплоть до смертельного исхода.