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| | CERN собирается транспортировать антиматерию с помощью грузовиков

CERN собирается транспортировать антиматерию с помощью грузовиков

Вчера, 18:20
Ученые из Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (CERN) придумали альтернативный способ транспортировки антиматерии. Ее станут перемещать между лабораториями с помощью грузовых автомобилей.

CERN собирается транспортировать антиматерию с помощью грузовиков

 

Информация об этом появилась в журнале Nature. Ранее антиматерию транспортировали исключительно при помощи ионных ловушек. Сначала античастицы хотят перевозить на небольшие расстояния в пределах нескольких сотен метров. Проект по перемещению антиматерии крупногабаритными машинами намерены полностью реализовать в 2022 году. В физике античастицы обладают противоположными квантовыми числами. Если заряд электрона положительный, то у позитрона он отрицательный.

При взаимодействии антиматерии со стандартным веществом происходит взрыв и выделяется огромное количество энергии. Ученые используют позитроны в своих исследованиях и не намерены останавливаться на достигнутом. Истинной проблемой является появление внешних факторов в виде непредсказуемого источника излучения. В этом случае возможно уничтожение образца.
Домбровский Сергей
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