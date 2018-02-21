Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Химики растворили искривленный нанографен в воде

Химики растворили искривленный нанографен в воде

Сегодня, 17:34
Химикам из США и Японии удалось искривить нанографен, а затем растворить его в воде. Двумерную модификацию углерода заданной структуры намерены использовать в медицине для лечения онкологических заболеваний.

Химики растворили искривленный нанографен в воде

 

Главной сложностью работы с нанографеном является невозможность контроля вещества при получении из него графита. При этом процессе создаются плоские микрочастицы, плохо растворяющиеся в воде и образующие собственные структуры в виде стопок. Данный недостаток двумерной модификации углерода является камнем преткновения на пути вероятности его использования в биологии и медицине для лечения онкологических недугов. Специалисты из США и Японии долгое время работали с нанографеном и научились его искривлять.

Благодаря подобным трансформациям, элемент растворили в воде. Ученые намерены применять нанографен не только для оказания помощи раковым больным, но и для разработки высокочувствительных датчиков. Если эксперты смогут воплотить свои амбициозные проекты в жизнь, то можно будет говорить о настоящем прорыве в науке.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые России и Японии вырастили нанотрубки на поверхности искусственных алмазов
Ученые России и Японии вырастили нанотрубки на поверхности искусственных алмазов

Ученые России и Японии вырастили нанотрубки на поверхности искусственных алмазов без применения графена – двумерной модификации углерода. Информацию об этом

Ученые: Роды в воде могут оказаться опасными для здоровья женщины
Ученые: Роды в воде могут оказаться опасными для здоровья женщины

Ученые из Университета Орегона пришли к заключению, что роды в воде могут быть опасными для здоровья женщины. Ранее считалось, что такой нестандартный способ

Учёные увидели волны растворения на поверхности кристаллов в воде
Учёные увидели волны растворения на поверхности кристаллов в воде

Впервые учёным удалось зафиксировать процесс растворения кристаллов, находящихся в воде. Химики заметили, что процесс растворения происходит с определёнными

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости