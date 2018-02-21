Химики растворили искривленный нанографен в воде

Химикам из США и Японии удалось искривить нанографен, а затем растворить его в воде. Двумерную модификацию углерода заданной структуры намерены использовать в медицине для лечения онкологических заболеваний.

Домбровский Сергей

Главной сложностью работы с нанографеном является невозможность контроля вещества при получении из него графита. При этом процессе создаются плоские микрочастицы, плохо растворяющиеся в воде и образующие собственные структуры в виде стопок. Данный недостаток двумерной модификации углерода является камнем преткновения на пути вероятности его использования в биологии и медицине для лечения онкологических недугов. Специалисты из США и Японии долгое время работали с нанографеном и научились его искривлять.Благодаря подобным трансформациям, элемент растворили в воде. Ученые намерены применять нанографен не только для оказания помощи раковым больным, но и для разработки высокочувствительных датчиков. Если эксперты смогут воплотить свои амбициозные проекты в жизнь, то можно будет говорить о настоящем прорыве в науке.