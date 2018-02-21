Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья

Итальянские исследователи развенчали миф о том, что генно-модифицированная кукуруза вредит здоровью. Более того, ученые сделали вывод, что этот ГМО-продукт приносит огромную пользу организму потребителя.

Дарья Светозарова

Оказалось, что ГМО-кукуруза более устойчива к воздействию митотоксинов - продуктов жизнедеятельности плесневых грибов, чем культура, в ДНК которой ученые не вмешивались. Генно-модифицированные организмы уменьшают риск отравления загрязненными злаками. Кроме этого, технологии помогают повысить урожайность «царицы полей» на 5-25%. Данный показатель напрямую зависит от местности, где кукуруза выращивается.Этот злак занимает второе место по популярности среди растений ГМО. Лидерские позиции удерживает соя. Посевы модифицированной кукурузы занимают площадь почти в 96 миллионов гектаров – это примерно треть от всех посевов кукурузы. Большинство ГМО выращиваются на территории Бразилии, Аргентины, США и Канады. Также поля с модифицированными культурами существуют в ЮАР, на Филиппинах и ряде стран Европы, однако масштабы там значительно скромнее.