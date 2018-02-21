Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья

Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья

Вчера, 17:39
Итальянские исследователи развенчали миф о том, что генно-модифицированная кукуруза вредит здоровью. Более того, ученые сделали вывод, что этот ГМО-продукт приносит огромную пользу организму потребителя.

Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья

 

Оказалось, что ГМО-кукуруза более устойчива к воздействию митотоксинов - продуктов жизнедеятельности плесневых грибов, чем культура, в ДНК которой ученые не вмешивались. Генно-модифицированные организмы уменьшают риск отравления загрязненными злаками. Кроме этого, технологии помогают повысить урожайность «царицы полей» на 5-25%. Данный показатель напрямую зависит от местности, где кукуруза выращивается.

Этот злак занимает второе место по популярности среди растений ГМО. Лидерские позиции удерживает соя. Посевы модифицированной кукурузы занимают площадь почти в 96 миллионов гектаров – это примерно треть от всех посевов кукурузы. Большинство ГМО выращиваются на территории Бразилии, Аргентины, США и Канады. Также поля с модифицированными культурами существуют в ЮАР, на Филиппинах и ряде стран Европы, однако масштабы там значительно скромнее.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые назвали причины, почему ни в коем случае нельзя употреблять кукурузу
Ученые назвали причины, почему ни в коем случае нельзя употреблять кукурузу

Кукуруза необыкновенно вредна для здоровья человека. Кукуруза – это даже не овощ, а зерно, причём очень опасное. В нём содержится невероятно много сахара и

Ученые: Кукуруза способствует выведению алкоголя из организма
Ученые: Кукуруза способствует выведению алкоголя из организма

Ученые провели исследования и смогли выяснить, что кукуруза имеет такие свойства, которые позволяют ей выводить из организма алкоголь и другие вредные

Ученые считают, что кукуруза с ГМО безопаснее обычной
Ученые считают, что кукуруза с ГМО безопаснее обычной

Американские ученые, исследовав генномодифицированную кукурузу, пришли к выводу, что она гораздо более экологична и безопасна, нежели обычная.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости