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| | На китайско-тибетской границе обнаружили инопланетную пещеру

На китайско-тибетской границе обнаружили инопланетную пещеру

Сегодня, 16:41
На границе Тибета и Китая исследователи обнаружили пещеру, построенную в виде бункера с двумя выходами. Историки говорят, что в этой местности в прошлом не жили высокоразвитые люди, поэтому соорудить подобное углубление в скале они не могли.

На китайско-тибетской границе обнаружили инопланетную пещеру

 

По словам ученых, пещеру сделали инопланетяне. В результате исследования специалисты обнаружили повышенный радиоактивный фон в углублении в горе. По мнению экспертов, данный бункер в скале прежде выполнял функции временного убежища, используемого пришельцами. Через один из выходов гуманоиды транспортировали топливо, поэтому на указанной территории обнаружен повышенный уровень радиации. Исследователи продолжают свою работу в этой местности.

Китай и Тибет являются странами, хранящими множество тайн. Буддисты в этих государствах устраивают паломничества в горы. На данный момент никто не может объяснить причину возникновения повышенного фона облучения в пещере на границе двух азиатских держав.
 
В Эквадоре исследователи нашли пирамиду с каменными предметами внутри. Строение блестит и возможно тоже является делом рук пришельцев. В научных кругах продолжаются споры по этому поводу.

Домбровский Сергей
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