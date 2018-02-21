На китайско-тибетской границе обнаружили инопланетную пещеру

На границе Тибета и Китая исследователи обнаружили пещеру, построенную в виде бункера с двумя выходами. Историки говорят, что в этой местности в прошлом не жили высокоразвитые люди, поэтому соорудить подобное углубление в скале они не могли.

Китай и Тибет являются странами, хранящими множество тайн. Буддисты в этих государствах устраивают паломничества в горы. На данный момент никто не может объяснить причину возникновения повышенного фона облучения в пещере на границе двух азиатских держав.

В Эквадоре исследователи нашли пирамиду с каменными предметами внутри. Строение блестит и возможно тоже является делом рук пришельцев. В научных кругах продолжаются споры по этому поводу.

Домбровский Сергей

По словам ученых, пещеру сделали инопланетяне. В результате исследования специалисты обнаружили повышенный радиоактивный фон в углублении в горе. По мнению экспертов, данный бункер в скале прежде выполнял функции временного убежища, используемого пришельцами. Через один из выходов гуманоиды транспортировали топливо, поэтому на указанной территории обнаружен повышенный уровень радиации. Исследователи продолжают свою работу в этой местности.