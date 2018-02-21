На китайско-тибетской границе обнаружили инопланетную пещеру

По словам ученых, пещеру сделали инопланетяне. В результате исследования специалисты обнаружили повышенный радиоактивный фон в углублении в горе. По мнению экспертов, данный бункер в скале прежде выполнял функции временного убежища, используемого пришельцами. Через один из выходов гуманоиды транспортировали топливо, поэтому на указанной территории обнаружен повышенный уровень радиации. Исследователи продолжают свою работу в этой местности.
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