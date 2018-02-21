Ученые смогут определять аутизм у ребенка по анализу крови

Исследователи из университета Уорика утверждают, что им удалось разработать уникальный экспресс-тест крови, с помощью которого в кратчайшие сроки можно узнать возможные заболевания у детей. Исследователи уверены, что это даст существенный импульс научному прогрессу в вопросах изучения соответствующих недугов.

Николай Офицеров

Экспресс-тест выявляет расстройства головного мозга, среди которых аутизм. Анализ крови на предмет поврежденных белков в плазме может способствовать раннему лечению различных расстройств.Ученые отмечают, что уровень окислительного маркера дитирозина может оказывать непосредственное влияние на процессы развития головного мозга несовершеннолетнего. При этом, значительную часть данных, как отметили ученые, можно также получить из анализа мочи. Исследователи уверяют, что некоторые скрытые дефекты могут проявляться, исходя из специальных маркеров, которые можно выявить непосредственно с помощью лабораторного анализа.Тестовые исследования метода на контрольной группе показали факт того, что данные, полученные из образцов плазмы, мочи и крови, обработанные нейросетью по запрограммированным параметрам, являются достоверными и могут быть использованы при дальнейшем лечении ребенка.