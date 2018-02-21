Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Ученые смогут определять аутизм у ребенка по анализу крови

Ученые смогут определять аутизм у ребенка по анализу крови

Сегодня, 16:37
Исследователи из университета Уорика утверждают, что им удалось разработать уникальный экспресс-тест крови, с помощью которого в кратчайшие сроки можно узнать возможные заболевания у детей. Исследователи уверены, что это даст существенный импульс научному прогрессу в вопросах изучения соответствующих недугов.

Ученые смогут определять аутизм у ребенка по анализу крови

 

Экспресс-тест выявляет расстройства головного мозга, среди которых аутизм. Анализ крови на предмет поврежденных белков в плазме может способствовать раннему лечению различных расстройств.

Ученые отмечают, что уровень окислительного маркера дитирозина может оказывать непосредственное влияние на процессы развития головного мозга несовершеннолетнего. При этом, значительную часть данных, как отметили ученые, можно также получить из анализа мочи. Исследователи уверяют, что некоторые скрытые дефекты могут проявляться, исходя из специальных маркеров, которые можно выявить непосредственно с помощью лабораторного анализа.

Тестовые исследования метода на контрольной группе показали факт того, что данные, полученные из образцов плазмы, мочи и крови, обработанные нейросетью по запрограммированным параметрам, являются достоверными и могут быть использованы при дальнейшем лечении ребенка.
Николай Офицеров
Новости по теме
В США смогут диагностировать сотрясение мозга по анализу крови
В США смогут диагностировать сотрясение мозга по анализу крови

В Соединенных Штатах Америки американское Управление по санитарному надзору разрешило использование анализа, который определяет степень повреждения головного

Ученые разработали тест, прогнозирующий преждевременные роды
Ученые разработали тест, прогнозирующий преждевременные роды

Ученые, которые работают в Университете Западной Австралии, сообщили о том, что им удалось разработать тест, который прогнозирует преждевременные роды.

Ученые: Анализ крови может помочь обнаружить сотрясение мозга у детей
Ученые: Анализ крови может помочь обнаружить сотрясение мозга у детей

Ученые разработали анализ крови, с помощью которого врачи смогут выявить сотрясение мозга у детей и травмы. При этом, диагноз установят с точностью 94%.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости