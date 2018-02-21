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| | Ученые выяснили, как бактерии находят «мишень»

Ученые выяснили, как бактерии находят «мишень»

Сегодня, 16:36
Международной группе ученых удалось установить, что аннамокс-бактерии имеют особую сигнальную систему, при помощи которой они находят свою цель. Специалисты исследовали структуру данной системы.

Ученые выяснили, как бактерии находят «мишень»

 

Специалисты из Института математических проблем биологии РАН совместно с учеными из Германии и Нидерландов провели ряд исследований аннамокс-бактерий. Данный вид имеет особые способности очищать сточные воды от загрязнения, превращая ионы аммония и нитрит в воду и молекулярный азот. При этом бактерии не имеют органов чувств, поэтому ученые решили расшифровать их структуру сигнальной системы, чтобы научиться управлять этим видом.

Внимание ученых привлек необычный двухкомпонентный белок в составе аннамокс-бактерий. Первая часть его напоминает трансмембранные белки, а вторая - гистидин-киназы. Ученые доказали, что именно благодаря такой структуре бактерии передают внутрь клетки сигнал о цели.
Виктория Озерова
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