Ученые выяснили, как бактерии находят «мишень»

Международной группе ученых удалось установить, что аннамокс-бактерии имеют особую сигнальную систему, при помощи которой они находят свою цель. Специалисты исследовали структуру данной системы.

Виктория Озерова

Специалисты из Института математических проблем биологии РАН совместно с учеными из Германии и Нидерландов провели ряд исследований аннамокс-бактерий. Данный вид имеет особые способности очищать сточные воды от загрязнения, превращая ионы аммония и нитрит в воду и молекулярный азот. При этом бактерии не имеют органов чувств, поэтому ученые решили расшифровать их структуру сигнальной системы, чтобы научиться управлять этим видом.Внимание ученых привлек необычный двухкомпонентный белок в составе аннамокс-бактерий. Первая часть его напоминает трансмембранные белки, а вторая - гистидин-киназы. Ученые доказали, что именно благодаря такой структуре бактерии передают внутрь клетки сигнал о цели.