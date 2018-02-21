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| | Ученые выделили 15 локусов ДНК, ответственных за черты лица

Ученые выделили 15 локусов ДНК, ответственных за черты лица

Сегодня, 14:36
Ученые Питтсбурского университета в США и их коллеги из Бельгии в ходе исследования выделили 15 локусов ДНК, ответственных за формирование черт лица. Специалисты надеются применить новые знания при определении внешности людей, погибших в прошлом.

Ученые выделили 15 локусов ДНК, ответственных за черты лица

 

Экспертам удалось достичь успеха благодаря 3D-фотографиям лиц и образцам ДНК. По словам исследователей, семь локусов ДНК отвечают за формирование носа человека. Найденные гены начинают проявлять активность, когда ребенок находится в утробе матери. Ученые надеются, что их открытие позволит историкам восстановить внешность погибших в прошлом знаменитых полководцев, царей и прочих личностей, которые представляют интерес для них.

Помимо этого, технология делает возможным проведение параллели между геномом и другими отличительными особенностями человека. В качестве примера специалисты приводят способность людей приобретать нейродегенеративные изменения организма. К ним относятся медленно прогрессирующие наследственные или полученные при жизни заболевания нервной системы.
Домбровский Сергей
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