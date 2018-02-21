Сексуальных партнеров может быть много: Эксперты обсудили теорию о "семи причинах бесплодия"

Представители отечественных СМИ подхватили тему, вспомнив, что не так давно уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова повторила старинное заблуждение, актуальное еще два века назад, о телегонии - суть его в том, что спаривание с бывшими партнерами, особенно с самым первым, оказывает огромное влияние на наследственные признаки потомства.
Сергей Милаев, главный врач-репродуктолог Чувашии официально прокомментировал такие заявления. Он рассказал, что одной из основных причин бесплодия является трубно-перитониальный фактор, появляющийся в результате воспалительных процессов. В свою очередь, данные процессы могут возникать вследствие передающихся половым путем инфекций. Так как незащищенная интимная связь приводит к распространению такой инфекции, то трубно-перитониальное бесплодие может возникнуть даже если количество половых партнеров менее семи.
Не стоит забывать и самых распространенных причин бесплодия - проблемная овуляция, нарушения в гормональной системе и в функционировании яичников, а также нормальной работе маточных труб, различные аномалии строения матки и т.д. Но существуют и другие факторы, которые могут быть не столь заметны на первый взгляд, хотя их влияние неоспоримо. Это психологические причины. Так, негативная установка на безуспешные попытки и страх перед предстоящим появлением ребенка могут отрицательно сказываться на результате. Бороться с ними можно, к примеру, с помощью «мамских» форумов, на которых собираются те, кто долго не мог забеременеть по непонятным причинам, и, наконец, достиг столь желанной цели. Может помочь консультация специалиста по психологии.
Микротромбы, находящиеся в крови женщины, могут блокировать поступление питания к эмбриону, в результате чего он может погибнуть. Выработка антиспермальных тел в мужском организме также стопорит способность к зачатию. О вреде сидячего образа жизни написаны целые научные трактаты, но, тем не менее, влияние этого фактора, в результате застоя крови в малом тазу, очевидно.
Психологический «тормоз» в мозгу некоторых женщин, которые «обижены» на весь белый свет или на мужчин, в частности, включает в подсознании программу, не позволяющую зачать и выносить ребенка.