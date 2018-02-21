Сексуальных партнеров может быть много: Эксперты обсудили теорию о "семи причинах бесплодия"

В процессе заседания по итогам развития, проходившего в Новочебоксарске в 2017 году, Викторов заявил, что наличие у женщины семерых партнеров, до того, как она решится зачать ребенка, может являться вполне вероятной причиной бесплодия. Причем, по словам министра, этот факт имеет стопроцентное влияние на способность к зачатию. Викторов отметил реакцию зала на его слова - все оживились, потому что тема довольно животрепещущая.

Представители отечественных СМИ подхватили тему, вспомнив, что не так давно уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова повторила старинное заблуждение, актуальное еще два века назад, о телегонии - суть его в том, что спаривание с бывшими партнерами, особенно с самым первым, оказывает огромное влияние на наследственные признаки потомства.Сергей Милаев, главный врач-репродуктолог Чувашии официально прокомментировал такие заявления. Он рассказал, что одной из основных причин бесплодия является трубно-перитониальный фактор, появляющийся в результате воспалительных процессов. В свою очередь, данные процессы могут возникать вследствие передающихся половым путем инфекций. Так как незащищенная интимная связь приводит к распространению такой инфекции, то трубно-перитониальное бесплодие может возникнуть даже если количество половых партнеров менее семи.Не стоит забывать и самых распространенных причин бесплодия - проблемная овуляция, нарушения в гормональной системе и в функционировании яичников, а также нормальной работе маточных труб, различные аномалии строения матки и т.д. Но существуют и другие факторы, которые могут быть не столь заметны на первый взгляд, хотя их влияние неоспоримо. Это психологические причины. Так, негативная установка на безуспешные попытки и страх перед предстоящим появлением ребенка могут отрицательно сказываться на результате. Бороться с ними можно, к примеру, с помощью «мамских» форумов, на которых собираются те, кто долго не мог забеременеть по непонятным причинам, и, наконец, достиг столь желанной цели. Может помочь консультация специалиста по психологии.Микротромбы, находящиеся в крови женщины, могут блокировать поступление питания к эмбриону, в результате чего он может погибнуть. Выработка антиспермальных тел в мужском организме также стопорит способность к зачатию. О вреде сидячего образа жизни написаны целые научные трактаты, но, тем не менее, влияние этого фактора, в результате застоя крови в малом тазу, очевидно.Психологический «тормоз» в мозгу некоторых женщин, которые «обижены» на весь белый свет или на мужчин, в частности, включает в подсознании программу, не позволяющую зачать и выносить ребенка.