Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Сексуальных партнеров может быть много: Эксперты обсудили теорию о "семи причинах бесплодия"

Сексуальных партнеров может быть много: Эксперты обсудили теорию о "семи причинах бесплодия"

Сегодня, 13:10
В процессе заседания по итогам развития, проходившего в Новочебоксарске в 2017 году, Викторов заявил, что наличие у женщины семерых партнеров, до того, как она решится зачать ребенка, может являться вполне вероятной причиной бесплодия. Причем, по словам министра, этот факт имеет стопроцентное влияние на способность к зачатию. Викторов отметил реакцию зала на его слова - все оживились, потому что тема довольно животрепещущая.

Сексуальных партнеров может быть много: Эксперты обсудили теорию о "семи причинах бесплодия"

 

Представители отечественных СМИ подхватили тему, вспомнив, что не так давно уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова повторила старинное заблуждение, актуальное еще два века назад, о телегонии - суть его в том, что спаривание с бывшими партнерами, особенно с самым первым, оказывает огромное влияние на наследственные признаки потомства.

Сергей Милаев, главный врач-репродуктолог Чувашии официально прокомментировал такие заявления. Он рассказал, что одной из основных причин бесплодия является трубно-перитониальный фактор, появляющийся в результате воспалительных процессов. В свою очередь, данные процессы могут возникать вследствие передающихся половым путем инфекций. Так как незащищенная интимная связь приводит к распространению такой инфекции, то трубно-перитониальное бесплодие может возникнуть даже если количество половых партнеров менее семи.

Не стоит забывать и самых распространенных причин бесплодия - проблемная овуляция, нарушения в гормональной системе и в функционировании яичников, а также нормальной работе маточных труб, различные аномалии строения матки и т.д. Но существуют и другие факторы, которые могут быть не столь заметны на первый взгляд, хотя их влияние неоспоримо. Это психологические причины. Так, негативная установка на безуспешные попытки и страх перед предстоящим появлением ребенка могут отрицательно сказываться на результате. Бороться с ними можно, к примеру, с помощью «мамских» форумов, на которых собираются те, кто долго не мог забеременеть по непонятным причинам, и, наконец, достиг столь желанной цели. Может помочь консультация специалиста по психологии.

Микротромбы, находящиеся в крови женщины, могут блокировать поступление питания к эмбриону, в результате чего он может погибнуть. Выработка антиспермальных тел в мужском организме также стопорит способность к зачатию. О вреде сидячего образа жизни написаны целые научные трактаты, но, тем не менее, влияние этого фактора, в результате застоя крови в малом тазу, очевидно.

Психологический «тормоз» в мозгу некоторых женщин, которые «обижены» на весь белый свет или на мужчин, в частности, включает в подсознании программу, не позволяющую зачать и выносить ребенка.
Новости по теме
Министр здравоохранения Чувашии нашёл причину бесплодия у женщин
Министр здравоохранения Чувашии нашёл причину бесплодия у женщин

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов смог найти причину бесплодия у женщин. Депутат имеет тайную информацию, которая подтверждает факт

Анна Кузнецова прокомментировала идею наказания родителей за участие детей в митингах
Анна Кузнецова прокомментировала идею наказания родителей за участие детей в митингах

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по правам ребенка, дала комментарии представителям СМИ относительно предложения МВД по установлению

Омбудсмен Кузнецова рассказала о причинах возращения семерых детей в детдом
Омбудсмен Кузнецова рассказала о причинах возращения семерых детей в детдом

Омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о причинах возвращения семерых детей в детдом. Информация о случившемся появилась на официальном сайте уполномоченного при

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости