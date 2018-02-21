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| | Ученые нашли новую теорию, которая объясняет причину развития рака

Ученые нашли новую теорию, которая объясняет причину развития рака

Сегодня, 12:36
Американский ученый Джеймс Фрост заявил, что разработал уникальную теорию, которая поможет не только выявить рак в организме человека на ранних этапах, но и понять причину его возникновения.

Ученые нашли новую теорию, которая объясняет причину развития рака

 

Автор исследования Джеймс Фрост, доктор философии и почетный профессор радиологии Джона Хопкинса проинформировал, что образование рака можно объяснить со стороны физики. Дело в том, что сама жизнь может считаться стабильным ритмом симметрии и нарушения симметрии. Если в организме человека нарушается полная симметрия, это может говорить о заболеваниях, в том числе и онкологических.

Симметрия является полезной для упрощения и понимания сложных физических проблем, говорит доктор Фрост. Если симметрия максимально нарушена, то это может говорить о раке. Это означает, что новый физический способ поможет лучше понять природу возникновения онкологии в момент этого нарушения, который биология еще не обнаружила.
Светлана Славянская
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