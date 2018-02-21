SpaceX вновь отложила запуск глобального интернета

Американская космическая корпорация Илона Маска SpaceX вновь отложила запуск ракеты с двумя спутниками на борту, которые в тестовом режиме должны были показать возможности внедрения глобального интернета по всей планете.

Александр Вест

В официальном аккаунте SpaceX в сети микроблогов Twitter было обнародовано сообщение, в котором сотрудники компании заметили, что специалисты воспользовались шансом и отложили запуск ракеты для того, чтобы провести дополнительные проверки всех систем. Также эксперты заметили, что сама ракета, как и вся полезная нагрузка, находятся в полном порядке, а введённые меры предосторожности были задействованы, чтобы исключить любую возможность возникновения непредвиденных неполадок.Запуск ракеты с двумя тестовыми спутниками на борту был запланирован на 17 февраля, а после был перенесён ещё на день. Согласно информации, обнародованной представителями SpaceX, запуск будет произведён 21 февраля.