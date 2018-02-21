В Boston Dynamics опубликовали очередное видео издевательств над роботом

Видео носит название «Испытание на прочность», а инструментом насилия над SpotMini выступают «поводок» и хоккейная клюшка. Один из разработчиков всячески мешал роботизированной собаке открывать дверь. Несмотря на установленные препятствия, роботу все же удалось добиться поставленной цели, что привело девелоперов в восторг, ведь изобретательность – это крайне правильное качество, которого не хватает большинству роботов, разрабатываемых на сегодняшний день.
В Boston Dynamics опубликовали очередное видео издевательств над роботомСегодня, 12:08
Робот-собака может самостоятельно открывать двери и придерживать ее для других. Сконструировали объект сотрудники компании Bostons Dynamics.
Компания Boston Dynamics, разработавшая ряд уникальный роботов, стала собственностью владельца ARM, организации SoftBank Group. Как сообщили представители
Компания Boston Dynamics официально презентовала новую версию Atlas. Аппарат способен передвигаться в воздухе и в помещении, выполняя определенные задания.