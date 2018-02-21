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| | В Boston Dynamics опубликовали очередное видео издевательств над роботом

В Boston Dynamics опубликовали очередное видео издевательств над роботом

Сегодня, 12:08
Разработчики из компании Boston Dynamics решили показать обновленную версию своей роботизированной собаки под названием SpotMini. Девелоперы встроили ей механическую руку, с помощью которой она может открывать двери. Накануне на просторах сети появился ролик, в котором видны «издевательства» над роботом. В нем животному мешают добиться поставленной задачи.

В Boston Dynamics опубликовали очередное видео издевательств над роботом

 

Видео носит название «Испытание на прочность», а инструментом насилия над SpotMini выступают «поводок» и хоккейная клюшка. Один из разработчиков всячески мешал роботизированной собаке открывать дверь. Несмотря на установленные препятствия, роботу все же удалось добиться поставленной цели, что привело девелоперов в восторг, ведь изобретательность – это крайне правильное качество, которого не хватает большинству роботов, разрабатываемых на сегодняшний день.

Boston Dynamics впервые выпустили видеоролик, в котором разработчик уже использовал хоккейную клюшку для того, чтобы толкать робота-гуманоида Atlas, в 2016 году. Тогда компания впервые опубликовала предупреждающую надпись для особо впечатлительных граждан о том, что тестирование никак не вредит роботу, потому волноваться за его состояние не стоит.

Николай Офицеров
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