Ученые нашли причину хрупкости костей - виной всему ВИЧ

Ученые из Льежа нашли причину хрупкости костей у людей, зараженных ВИЧ. Об этом сообщило специализированное фармакологическое издание местного университета.

Врачи провели несколько десятков срезов в анатомической лаборатории и выяснили, что вирус иммунодефицита разрушает специальные клетки, отвечающие за накопление кальцевидной органики на костях. Оказывается, сам вирус «не питается» кальцием, он внедряется в костную ткань и становится недосягаем для фармакологических атак, организованных медикаметозными носителями.

Специальные клетки, отвечающие за формирование костной ткани, разрушаются вирусом и теряют способность генерировать необходимое вещество, обеспечивающее прочность костей. Любой перелом конечности у больного ВИЧ сопровождается долгим сращиванием, так как костная мозоль не образуется у больного.

Сергей Денисов