Ученые нашли причину хрупкости костей - виной всему ВИЧ

Ученые нашли причину хрупкости костей - виной всему ВИЧВчера, 21:40
Медики впервые сумели вырастить в лабораторных условиях искусственную костную ткань. Теперь врачи имеют возможность выращивать элементы костей человека,
Учёные заявили, что видеоигры виноваты в хрупкости детских костей. Ранее в Великобритании у 17-летнего подростка во время игры сломалось бедро, поскольку его
По мнению шведских ученых, недостаточное содержание в организме витамина В12 может вызвать повышенную хрупкость костей. Эксперты, которые протестировали около