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| | Ученые нашли причину хрупкости костей - виной всему ВИЧ

Ученые нашли причину хрупкости костей - виной всему ВИЧ

Вчера, 21:40
Ученые из Льежа нашли причину хрупкости костей у людей, зараженных ВИЧ. Об этом сообщило специализированное фармакологическое издание местного университета.

Ученые нашли причину хрупкости костей - виной всему ВИЧ

 

Врачи провели несколько десятков срезов в анатомической лаборатории и выяснили, что вирус иммунодефицита разрушает специальные клетки, отвечающие за накопление кальцевидной органики на костях. Оказывается, сам вирус «не питается» кальцием, он внедряется в костную ткань и становится недосягаем для фармакологических атак, организованных медикаметозными носителями.
 
Специальные клетки, отвечающие за формирование костной ткани, разрушаются вирусом и теряют способность генерировать необходимое вещество, обеспечивающее прочность костей. Любой перелом конечности у больного ВИЧ сопровождается долгим сращиванием, так как костная мозоль не образуется у больного.

Сергей Денисов
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