Новые наноантенны способны излучать в диапазоне до 700 нанометров

Российские физики создали небывалые перовскитные наноантенны. Уникальность этого нового изобретения заключается в том, что эта маленькая антена способна излучать в диапазоне 450-700 нанометров, а изготовление таких устройств даже в промышленных масштабах достаточно доступнее и дешевле.

Петр Иванов

На сегодняшний день существует не мало видов наноантенн, среди перечня которых есть плазмонные и диэлектрические. Но минусом этих устройств является то, что они не способны излучать сами. Выступающие в роли излучателей молекулы, делают это ненаправленно.Отечественные физики решили изобрести наноантенну, которая была бы способна излучать самостоятельно, без помощи посторонних источников. Процесс осуществления заданной цели оказался весьма непростым, однако эксперты смогли достичь желаемого результата.По окончаниювсех всех тонкостей работы над новым изобретением физики заявили, что их наноантенны в самом деле способны излучать в диапазоне до 700 нанометров. Помимо прочего, им удалось добиться контроля над волнами посредствам регулировки.