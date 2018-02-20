Ученые рассказали о неизвестном доселе типе древних акул

В 70-х годах на территории Белоруссии в Гомельской области исследователи обнаружили удивительные окаменелости палеозойской эры. Они лежали на глубине 200 метров в законсервированном виде и хорошей сохранности.

Домбровский Сергей

Благодаря современным технологиям ученым удалось определить всю необходимую информацию относительно найденных зубов древних акул. По словам археологов, они сделали уникальное открытие, способное изменить систему классификации морских хищников. Обнаруженные артефакты свидетельствуют о том, что в прошлом существовали неизвестные до нынешнего времени виды акул с двадцатиэлементными зубами. У этих хищников костные образования во рту образуются на протяжении всей жизни, в отличие от человека.Когда акула теряет зубы, на том же месте вырастают новые. По словам исследователей, археологам удалось найти неизвестный науке тип морских хищников, которые питались более мелкой рыбой и за счет этого выживали в сложном подводном мире.