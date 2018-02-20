На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера

Британские ученые исследовали побережье Северной Америки. В результате им удалось найти затонувший более двух столетий назад корабль с останками богатейшего флибустьера Сэмюеля Беллами, больше известного по прозвищу Черный Сэм.

Домбровский Сергей

Этот пират считался истинной угрозой Карибского моря. Беллами родился в 1686 году. Уже в 13 лет подросток научился отлично управлять судном. По достижению совершеннолетия Беллами превратился в опытного морского волка, которому везде сопутствовала удача. Флибустьер со своей командой грабил корабли и делил наживу с товарищами. В 30 лет Беллами стал капитаном. Исходя из законов разбойников, Беллами доставалась львиная доля добычи. Со временем пират стал богатейшим человеком, накопив громадные богатства.Черный Сэм насмехался над противниками и убивал своих жертв до тех пор, пока его корабль не попал в сильный шторм. Судно затонуло вместе со знаменитым капитаном и его командой. Спустя долгие годы ученые обнаружили останки Черного Сэма. Исследователям удалось узнать, что найденные кости принадлежали Беллами благодаря анализу ДНК.