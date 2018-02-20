Ученые: Индейцы таино не вымерли

Представители университета Копенгагена в Дании смогли выяснить, что коренное население Карибских островов не вымерло из-за колонизации европейскими народами, как считалось ранее. Информация появилась на страницах Science Alert.

Николай Офицеров

Народ таино был открыт Христофором Колумбом еще в 1492 году. Многие уверены в том, что эти племена вымерли приблизительно в XVII веке в ходе проводимой испанской экспансии, когда аборигены на постоянной основе страдали от завезенных болезней, а также принудительной эксплуатации на плантациях и рабского труда.Ученые обнаружили в Пещере проводника, которая расположена на Багамских островав, захоронения, принадлежащие лукаянам коренным американцам, которые являлись ответвлением таино. Специалисты отмечают, что им удалось выделить хорошо сохранившуюся ДНК из женского зуба. Выяснилось, что лукаяны генетически максимально близко связаны с современными представителями араваков разновидности индейских народов, которые обитают на территории Южной Америки.Помимо этого, среди ныне живущих народов Карибских островов близкими к лукаянам оказались пуэрториканцы. Это показывает, что, несмотря на воздействие, оказываемое европейцами, на коренную культуру Америки, некоторые группы таино все же смогли выжить, дабы потом смешаться с колонизаторами.