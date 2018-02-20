Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза

Представители Google утверждают, что смогут дать медицине существенный импульс, когда представят свое новое изобретение, а именно нейросеть, которая сможет определять риск будущего инфаркта у человека лишь благодаря взгляду в его глаза. Соответствующий вывод был сделан учеными.

Николай Офицеров

Вполне вероятно, что в ближайшем будущем профилактика инсультов и инфарктов значительно упростится по причине того, что в широкую практику будет внедрен простейший глазной тест. Ученые из Google и пары дочерних подразделений, которые занимаются высокими технологиями, развивают методику искусственного интеллекта и глубокого обучения машин, с помощью котрого можно будет проводить идентификацию сердечных болезней за счет снимков сетчатки.Все это должно послужить созданию значительно менее инвазивных тестов, которые оценивают здоровье сердца и предсказывают разного рода проблемы с этой системой, что и может трансформировать всю медицину.Эксперименты показали, что компьютер способен считывать высококачественные фотографии сетчатки, которые включают изображения кровеносных сосудов, получая ключевые данные, к примеру, показатели артериального давления и даже отношение человека к курению. Именно на этой основе и будет предсказан риск болезни сердца и сосудов.