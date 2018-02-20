Продукты для космонавтов упакуют в новую тару

Космическое продовольствие поместят в новую тару. Планируется, что уже через год вместо еды в консервных банках космонавты будут получать пищу в упаковке из ламинированной алюминиевой фольги.

Пока специалисты только экспериментируют с новой «оболочкой» для космического питания, однако уже понятно, что пользование ламистером позволит сильно сэкономить на доставке космического продовольствия на МКС. Однако, вес емкости — это не все требования, которым тот должен отвечать. В первую очередь, высокая биологическая и энергетическая ценность, продолжительный срок хранения и множество прочих требований.Специалисты из НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, заверили, что новая оболочка для еды отвечает всем необходимым требованиям.Ожидается, что после экспериментального использования ламинистера на МКС он сможет полностью заменить консервные банки, в которых на данный момент поставляется продовольствие в космос.