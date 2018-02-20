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| | Продукты для космонавтов упакуют в новую тару

Продукты для космонавтов упакуют в новую тару

Сегодня, 15:49
Космическое продовольствие поместят в новую тару. Планируется, что уже через год вместо еды в консервных банках космонавты будут получать пищу в упаковке из ламинированной алюминиевой фольги.

Продукты для космонавтов упакуют в новую тару

 

Пока специалисты только экспериментируют с новой «оболочкой» для космического питания, однако уже понятно, что пользование ламистером позволит сильно сэкономить на доставке космического продовольствия на МКС. Однако, вес емкости — это не все требования, которым тот должен отвечать. В первую очередь, высокая биологическая и энергетическая ценность, продолжительный срок хранения и множество прочих требований.

Специалисты из НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, заверили, что новая оболочка для еды отвечает всем необходимым требованиям.

Ожидается, что после экспериментального использования ламинистера на МКС он сможет полностью заменить консервные банки, в которых на данный момент поставляется продовольствие в космос.
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