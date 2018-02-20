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| | Очевидцы сфотографировали в заповеднике США пятнистый НЛО

Очевидцы сфотографировали в заповеднике США пятнистый НЛО

Сегодня, 15:23
Американские очевидцы при помощи сервиса Google Maps смогли отследить пятнистый НЛО, который передвигался на территории национального заповедника в штате Флорида. Шокирующие снимки уже попали в Сеть.

Очевидцы сфотографировали в заповеднике США пятнистый НЛО

 

Запущенный в 2005 году интернет-сервис Google Maps использует свои 360-градусные камеры, которые помогают как опытным уфологам, так и простым очевидцам отслеживать НЛО. На днях жители штата Флорида сфотографировали что-то странное и неопознанное в небе. Сообщается, что по Центральному району Большого кипарисового национального заповедника пролетел пятнистый НЛО.

 

На данный момент уфологи проводят более пристальное изучение местности, а также снимков летающей тарелки, которую удалось сфотографировать. На изображениях неизвестный объект можно увидеть парящим над деревьями в пустынной части заповедника.
Светлана Славянская
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