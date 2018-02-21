Ученые заметили лягушек и грибы в конденсате Бозе-Эйнштейна

Физики из США, КНР и Японии изучали конденсат Бозе-Эйнштейна. По словам ученых, в этой структуре можно заметить причудливые фигуры в виде лягушек и грибов. Информация об исследовании появилась в Physical Review.

Домбровский Сергей

При впрыскивании менее вязкой жидкости в более вязкую обнаруживаются различные фигуры. Ученые лицезрели жаб и грибы в конденсате Бозе-Эйнштейна. Данные структуры физики называют нестабильностями. Подобное возникает при землетрясениях, когда горячая лава извергается из вулканов, в биологических системах и магнитных жидкостях. Такие же явления можно наблюдать в конденсате Бозе-Эйнштейна. Группа ученых провела исследования и пришла к такому выводу.В ходе эксперимента обнаружено, что сильное дипольное взаимодействие в жидкости приводит к ее нестабильности и в итоге к образованию сложных структур, которые окрестили вязкие пальцы. Также физики заметили внезапное изменение вращательной симметрии. Структура больше не походила на себя. В зависимости от величины определенных составляющих в конденсате Боже-Эйнштейна появлялись структуры в виде лягушек или грибов.