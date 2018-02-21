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| | Ученые заметили лягушек и грибы в конденсате Бозе-Эйнштейна

Ученые заметили лягушек и грибы в конденсате Бозе-Эйнштейна

Сегодня, 03:30
Физики из США, КНР и Японии изучали конденсат Бозе-Эйнштейна. По словам ученых, в этой структуре можно заметить причудливые фигуры в виде лягушек и грибов. Информация об исследовании появилась в Physical Review.

Ученые заметили лягушек и грибы в конденсате Бозе-Эйнштейна

 

При впрыскивании менее вязкой жидкости в более вязкую обнаруживаются различные фигуры. Ученые лицезрели жаб и грибы в конденсате Бозе-Эйнштейна. Данные структуры физики называют нестабильностями. Подобное возникает при землетрясениях, когда горячая лава извергается из вулканов, в биологических системах и магнитных жидкостях. Такие же явления можно наблюдать в конденсате Бозе-Эйнштейна. Группа ученых провела исследования и пришла к такому выводу.

В ходе эксперимента обнаружено, что сильное дипольное взаимодействие в жидкости приводит к ее нестабильности и в итоге к образованию сложных структур, которые окрестили вязкие пальцы. Также физики заметили внезапное изменение вращательной симметрии. Структура больше не походила на себя. В зависимости от величины определенных составляющих в конденсате Боже-Эйнштейна появлялись структуры в виде лягушек или грибов.
Домбровский Сергей
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