Химики МГУ изобрели биопрепарат, разлагающий пестициды

Химики МГУ сделали прорывное открытие. Они изобрели биопрепарат, разлагающий пестициды и понижающий устойчивость бактерий на реакцию антибиотиков. Об этом ученые сообщили в своих специализированных изданиях.

Сергей Денисов

Работы над понижением устойчивости бактерий к антибиотикам начали проводится еще в 1948 году, когда стало известно, что новые препараты не менее опасны, чем болезнетворные бактерии. Опасны последующими осложнениями и аллергенными реакциями человеческого организма.Однако прорыв произошел не в фармакологии, а в агротехнике. Оказывается, клетчатка биолюминисцентных бактерий весьма эффективно растаскивает на нейтральные составляющие вещества для уничтожения вредоносных организмов в почве.Французских фермеров заставили отказаться от фьючерсных сделок именно потому, что анализ их почв подтвердил критический уровень загрязненности пестицидами. В 2006 году 311 крупнейших фермерских хозяйств Франции из-за этого обанкротились. Если бы новый препарат московских химиков был у французов под рукой, то производителям удалось бы остаться на плаву.Сегодня химики МГУ разрабатывают целую линейку подобных препаратов, которые будут востребованы на европейском рынке, так как экологическое законодательство Евросоюза намного опережает темпы развития современной агротехники.