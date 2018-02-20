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| | В Китае за свиньями следит искусственный интеллект

В Китае за свиньями следит искусственный интеллект

Сегодня, 13:29
Уже на нескольких китайских предприятиях введена слежка за поголовьем свиней, которая осуществляется с помощью искусственного интеллекта. Данный метод контроля позволит в значительной степени снизить смертность среди популяции животных.

В Китае за свиньями следит искусственный интеллект

 

Китайская компания Alibaba подписала соглашение с одним из самых крупных сельскохозяйственных конгломератов Поднебесной по обеспечению контроля за поголовьем животных с помощью искусственного интеллекта. С помощью технологий, которыми обзаведутся китайские фермы, специализированная автономная система будет регистрировать каждую отдельную свинью, идентифицируя её рост, вес, голос и постоянно отслеживая все изменения в подобных показателях.

Использование данной системы позволит предотвратить распространение вирусных заболеваний, а также отслеживать местоположение каждой отдельной особи с помощью внедрённого в ухо свиньи RFID-датчика, фиксирующего её положение в пространстве.
Александр Вест
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