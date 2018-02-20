«Прыгающие гены» помогли вампирам привыкнуть к кровавой диете

Международная группа ученых провела исследования и определила, что летучим мышам обыкновенного вампира перейти на рацион из крови помогли так называемые «прыгающие гены».

Виктория Озерова

Коллектив ученых под предводительством Мари Зепеды Мендосы из Копенгагенского университета упорядочил последовательность геномов и кишечных микробиомов летучей мыши обыкновенного вампира, чтобы определить, что помогло животным перейти на питание кровью млекопитающих и птиц. Специалисты выявили у животных большое количество транспозонов. Более половины этих мобильных элементов генома расположились в местах нахождения генов, отвечающих за метаболизм жиров и витаминов. Именно «прыгающие гены», по мнению ученых, помогли обыкновенным вампирам перейти на диету из крови.Также специалисты обнаружили в кишечных бактериях летучих мышей гены, препятствующие свертыванию крови. Они помогают пищеварительной системе обыкновенных вампиров.