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| | Учёные объяснили, чем отличается мозг долгожителей

Учёные объяснили, чем отличается мозг долгожителей

Сегодня, 13:11
Учёные, представляющие американский Северо-Западный университет, обнаружили причину, по которой в мозгу долгожителей продолжают сохраняться когнитивные способности. Исследовав мозг нескольких долгожителей, специалисты обнаружили веретенообразные нейтроны.

Учёные объяснили, чем отличается мозг долгожителей

 

По словам американских специалистов, уровень содержания веретенообразных нейронов в головном мозгу долгожителей превышает аналогичный показатель у 20-летних людей в несколько раз. Учёные заявили, что данные клетки в мозгу человека ответственны за поддержание должного уровня мышления, качества памяти, а также коммуникативных способностей. Проанализировав головной мозг 10 долгожителей, учёные выяснили, что область расположения веретенообразных нейронов у людей в 50-60 лет намного тоньше чем у людей, чей возраст значительно выше.

Учёные в данный момент затрудняются ответить на вопрос относительно причины подобных различий у большинства людей, однако, работы по определению образования подобных клеток мозга будут продолжены.
Александр Вест
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