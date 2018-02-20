Учёные объяснили, чем отличается мозг долгожителей

Учёные, представляющие американский Северо-Западный университет, обнаружили причину, по которой в мозгу долгожителей продолжают сохраняться когнитивные способности. Исследовав мозг нескольких долгожителей, специалисты обнаружили веретенообразные нейтроны.

Александр Вест

По словам американских специалистов, уровень содержания веретенообразных нейронов в головном мозгу долгожителей превышает аналогичный показатель у 20-летних людей в несколько раз. Учёные заявили, что данные клетки в мозгу человека ответственны за поддержание должного уровня мышления, качества памяти, а также коммуникативных способностей. Проанализировав головной мозг 10 долгожителей, учёные выяснили, что область расположения веретенообразных нейронов у людей в 50-60 лет намного тоньше чем у людей, чей возраст значительно выше.Учёные в данный момент затрудняются ответить на вопрос относительно причины подобных различий у большинства людей, однако, работы по определению образования подобных клеток мозга будут продолжены.