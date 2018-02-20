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| | Микроканалы превратили в акустические волноводы для фокусировки частиц

Микроканалы превратили в акустические волноводы для фокусировки частиц

Вчера, 22:20
Ученые создали акустическую фокусировку частиц в микроканалах. Принцип действия системы базируется на кооперации системы звуковой волны с полостями структуры. Микроканалы превращаются в волновод.

Микроканалы превратили в акустические волноводы для фокусировки частиц

 

Для осуществления задуманного физики использовали принцип Гюйгенса-Френеля. Согласно этому закону, каждая точка волнового фронта является причиной колебаний. Предельный угол отражения составляет 43 градуса. Коллоидные частицы внутри канала кооперируются, с их помощью происходит фокусировка частиц. Они перемещаются из зон высокого давления в участки малого. Ученые провели испытание разработанного метода на практике. Изменяя частоту акустической волны экспериментаторы достигли различных режимов фокусировки.


По мнению ученых, новый способ в будущем расширит сферу применения. Скоро можно будет использовать кроме акустических методов гидродинамические силы. Они позволят отправить микрочастицы на одинаковые расстояния друг от друга. Альтернативные варианты предлагают использовать электрическое поле на стенках канала.
Домбровский Сергей
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