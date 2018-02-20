10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

Мнения

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов Кардиологи: Поход в горы может победить болезни сердца На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами
| | Большинство учёных скрывают информацию о своих ИИ-исследованиях

Большинство учёных скрывают информацию о своих ИИ-исследованиях

Вчера, 21:20
В данный момент большинство учёных, работающих над созданием рабочего прототипа искусственного интеллекта, отказываются делиться исходным кодом своих разработок, что не позволяет улучшить их проекты, или сравнить их с другими работами.

Большинство учёных скрывают информацию о своих ИИ-исследованиях

 

Одд Эрик Гюндерсен, являющийся профессором в Норвежском университете технических и естественных наук, проанализировав примерно 400 научных работ, связанных с разработками в области искусственного интеллекта. Гюндерсен сообщил о том, что лишь 6% учёных, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, поделились исходным кодом своих проектов. Оказалось, 94% учёных использовали псевдокод для описания указанных алгоритмов, избегая публикации его исходного варианта.

Сложившуюся ситуацию профессор обозначил как кризисную, так как, по его мнению, подобные работы невозможно сравнить с другими, или усовершенствовать их без наличия исходного кода. Гюндерсен отметил, что зачастую учёные используют разного рода отговорки, чтобы избежать публикации исходного кода.
Александр Вест
Новости по теме
В Китае появился городок искусственного интеллекта
В Китае появился городок искусственного интеллекта

В китайском городе Ханчжоу заработал городок искусственного интеллекта. Городок состоит из 90 проектов и представляет последние технические достижения в

Microsoft использует Minecraft для исследований в сфере искусственного интеллекта
Microsoft использует Minecraft для исследований в сфере искусственного интеллекта

Исследования по искусственному интеллекту (ИскИн) всегда затрагивали процесс развития игровой индустрии. На сегодня большинство учёных применяют игровые

Facebook занялась работой в области искусственного интеллекта
Facebook занялась работой в области искусственного интеллекта

Как сообщили корреспонденту информационного агентства ВладТайм, известная социальная сеть Facebook заключила сотрудничество с не менее известным профессором из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости