Большинство учёных скрывают информацию о своих ИИ-исследованиях

В данный момент большинство учёных, работающих над созданием рабочего прототипа искусственного интеллекта, отказываются делиться исходным кодом своих разработок, что не позволяет улучшить их проекты, или сравнить их с другими работами.

Александр Вест

Одд Эрик Гюндерсен, являющийся профессором в Норвежском университете технических и естественных наук, проанализировав примерно 400 научных работ, связанных с разработками в области искусственного интеллекта. Гюндерсен сообщил о том, что лишь 6% учёных, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, поделились исходным кодом своих проектов. Оказалось, 94% учёных использовали псевдокод для описания указанных алгоритмов, избегая публикации его исходного варианта.Сложившуюся ситуацию профессор обозначил как кризисную, так как, по его мнению, подобные работы невозможно сравнить с другими, или усовершенствовать их без наличия исходного кода. Гюндерсен отметил, что зачастую учёные используют разного рода отговорки, чтобы избежать публикации исходного кода.