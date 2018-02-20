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| | В Мексике обнаружен скелет человека, жившего 10 тысяч лет назад

В Мексике обнаружен скелет человека, жившего 10 тысяч лет назад

Сегодня, 12:20
В Мексиканской подводной пещере на полуострове Юкатан водолазы нашли скелет человека, жившего примерно 10 тысяч лет назад. Об этой уникальной находке рассказал руководитель исследовательской группы Гильермо де Анда.
 

В Мексике обнаружен скелет человека, жившего 10 тысяч лет назад

 

По заочному мнению сотрудников института антропологии и истории, расположение останков скелета наталкивают на предположение, что причиной смерти этого древнего человека послужило какое-то неизвестное «катастрофическое событие». Кому именно принадлежат найденные останки скелета, еще предстоит узнать, и для этой работы к исследованию присоединятся антропологи, чтобы также выяснить, какие именно обстоятельства привели к смерти этого человека.

Также помимо человеческого скелета исследовательская группа обнаружила множество сооружений, свидетельствующих о том, что человек относился к племени майя.

По расчетам и предположениям исследователей, подводная система пещер на данном полуострове раскидывается на 347 км, а число найденных и предстоящих найти водолазами объектов наследия цивилизации майя в ней может исчисляться десятками, а то и сотнями.
Петр Иванов
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