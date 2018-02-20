В Мексике обнаружен скелет человека, жившего 10 тысяч лет назад

По заочному мнению сотрудников института антропологии и истории, расположение останков скелета наталкивают на предположение, что причиной смерти этого древнего человека послужило какое-то неизвестное «катастрофическое событие». Кому именно принадлежат найденные останки скелета, еще предстоит узнать, и для этой работы к исследованию присоединятся антропологи, чтобы также выяснить, какие именно обстоятельства привели к смерти этого человека.

По заочному мнению сотрудников института антропологии и истории, расположение останков скелета наталкивают на предположение, что причиной смерти этого древнего человека послужило какое-то неизвестное «катастрофическое событие». Кому именно принадлежат найденные останки скелета, еще предстоит узнать, и для этой работы к исследованию присоединятся антропологи, чтобы также выяснить, какие именно обстоятельства привели к смерти этого человека.

Петр Иванов

В Мексиканской подводной пещере на полуострове Юкатан водолазы нашли скелет человека, жившего примерно 10 тысяч лет назад. Об этой уникальной находке рассказал руководитель исследовательской группы Гильермо де Анда.Также помимо человеческого скелета исследовательская группа обнаружила множество сооружений, свидетельствующих о том, что человек относился к племени майя.По расчетам и предположениям исследователей, подводная система пещер на данном полуострове раскидывается на 347 км, а число найденных и предстоящих найти водолазами объектов наследия цивилизации майя в ней может исчисляться десятками, а то и сотнями.