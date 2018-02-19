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| | Ученые сообщают о вступлении Земли в новую геологическую эпоху в 1965 году

Ученые сообщают о вступлении Земли в новую геологическую эпоху в 1965 году

Вчера, 21:24
Как определили исследователи, новая эпоха Земли началась в 1965 году. Нынешняя геологическая эпоха носит неофициальное название «антропоцен».

Ученые сообщают о вступлении Земли в новую геологическую эпоху в 1965 году

 

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, когда началась новая геологическая эпоха нашей планеты – в 1965 году. Именно в этот период был зафиксирован радиоуглеродный пик, так называемый «золотой шип». Следы его нашли в сердцевине ситской ели, произраставшей на острове Кемпбелл.

«Золотой шип» появился вследствие испытания атмосферных термоядерных бомб на Северном Полушарии, которое приходилось как раз на 1950-е 1960-е годы. Пик радиоуглеродной активности на Северном полушарии случился в 1964, о чем свидетельствуют отметины на деревьях в Европе. Аналогичный пик случился на Южном полушарии в 1965 году. Отметины на ситской ели стали маркером для новой эпохи, однако и само 100-летнее дерево являет собой аномалию в Южном океане. Дерево росло на значительном расстоянии от обитания людей, но и оно не смогло сохранить себя от человеческого воздействия.
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