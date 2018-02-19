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| | Ученые: Земля может стать плоской в скором времени

Ученые: Земля может стать плоской в скором времени

Вчера, 21:10
В будущем планета Земля может стать плоской, при том, что многие люди верят в эту версию и ныне. По их мнению, плоскость планеты скрывают астрономы и космонавты.

Ученые: Земля может стать плоской в скором времени

 

Поклонников гипотезы о плоской форме Земли становится все больше. Немалое число ученых не относятся к приверженцам данной версии, они утверждают, что планета может быть слегка приплюснутой: в реальности она обладает формой эллипса, который сплющенный на полюсах. Такая аномалия возникла по причине вращения Земли, че оперативнее она станет перемещаться, тем более плоской будет становиться.

Ныне небесное тело немного замедлилось. Ученые отмечают, что плоской Земля будет в случае, если скорость вращения увеличится в разы.
Никита Готский
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