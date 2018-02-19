Ученые создали технологию DETECTR для обнаружения вирусной ДНК

Американские ученые на основе технологии CRISPR создали новую систему. DETECTR умеет на ранней стадии выявлять в организме раковые клетки и хромосомные аномалии.

Виктория Озерова

Сотрудники лаборатории Дженнифер Дудны Калифорнийского университета, США, при помощи методики CRISPR и молекулярной вспышки создали новую технологию. DETECTR может менее чем за час визуально определить наличие вирусной ДНК. Эксперименты показали, что технология умеет выявлять два вируса папилломы, вызывающих онкологию, под номерами 18 и 16. Образцы первого система DETECTR обнаруживает со 100-процентной точностью, а второго – в 23 случаях из 25. Ученые отмечают, что технология превосходит предыдущие по скорости и стоимости задействованного оборудования в несколько раз. Создатели определили, что обследование с DETECTR стоит всего один доллар.Ученые намерены усовершенствовать технологию и с ее помощью выявлять раковые клетки и хромосомные аномалии.