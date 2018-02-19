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| | Ученые создали первый в мире двухмерный полупроводник их сверхатомов

Ученые создали первый в мире двухмерный полупроводник их сверхатомов

Вчера, 20:42
В мире появился первый двухмерный проводник который состоит из сверхатомов, а не из обычных атомов. Это позволит создать новые двухмерные элементы с контролем их физических свойств.

Ученые создали первый в мире двухмерный полупроводник их сверхатомов

 

Группа физиков из США, Италии и Франции в процессе научной работы смогли создать первый на планете двухмерный полупроводнику, состоящих из сверхатомов. Такие структуры являются соединениями атомов, которые имеют свойства нескольких атомов, сделать их двухмерными было нереально из-за отсутствия ковалентной связи между сверхатомами. Ученые решили взять халькогалогенид рения, состоящего из кластеров искуственных решеток.

Такие кластеры взаимодействуют между собой ковалентными связями, но их связь между слоями тонкая, это дает возможность отслаивать листы материала. Экспертам удалось создать сверхатомные хлопья, а ныне они работают над разработкой монослойных хлопьев. Они надеются, что структура сверхатомных полупроводников позволит сконструировать детали уже с новыми, настраиваемыми свойствами.
Никита Готский
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