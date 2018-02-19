Ученые из Томска проверили на дефекты нагретые столбы

Физики предлагают проверять состояние железобетонных конструкций инфракрасной термографией, выявляющей дефекты на протяжении одного часа. Для этого столбы разогреваются индукционным током, который наводит в арматуре скользящая по нему катушка. Потом инфракрасная камера фиксирует исходящее от столба тепловое излучение, а так как районы с дефектами разогреваются намного хуже, этло дает возможность увидеть их на термограмме.
После эксперименты подопытные столбы были заменены, а последующая проверка показала, что они в действительности проржавели и лишились механической точности. Данный способ не является инновацией. Впервые предложение проверять столбы из бетона с помощью индукционного разогревания в 1982 году предложил немец Бернд Хиллемайер.