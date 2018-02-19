Ученые из Томска проверили на дефекты нагретые столбы

Состояние железобетонных столбов можно проверить при помощи индукционного тока, записывая его на термограмму. Соответственный опыт провели ученые из Томска.

Никита Готский

Физики предлагают проверять состояние железобетонных конструкций инфракрасной термографией, выявляющей дефекты на протяжении одного часа. Для этого столбы разогреваются индукционным током, который наводит в арматуре скользящая по нему катушка. Потом инфракрасная камера фиксирует исходящее от столба тепловое излучение, а так как районы с дефектами разогреваются намного хуже, этло дает возможность увидеть их на термограмме.После эксперименты подопытные столбы были заменены, а последующая проверка показала, что они в действительности проржавели и лишились механической точности. Данный способ не является инновацией. Впервые предложение проверять столбы из бетона с помощью индукционного разогревания в 1982 году предложил немец Бернд Хиллемайер.