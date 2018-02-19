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| | Ученые: Нейросеть обнаружила в 17 раз больше землетрясений, чем сейсмологи

Ученые: Нейросеть обнаружила в 17 раз больше землетрясений, чем сейсмологи

Вчера, 19:40
Группа ученых определила, что искусственный интеллект умеет в 17 раз лучше распознавать и фиксировать землетрясения. Такими необычными функциями обладает нейросеть программы ConvNetQuake.

Ученые: Нейросеть обнаружила в 17 раз больше землетрясений, чем сейсмологи

 

Специалисты Гарвардского и Массачусетского университетов провели исследование искусственного интеллекта, встроенного в программу ConvNetQuake. Опыты проводились в штате Оклахома. Нейросеть определяла и фиксировала тектонические шумы и слабые землетрясения. В то же время на этом месте работала команда профессионалов. В результате множественных опытов ученые доказали, что искусственный интеллект может обнаруживать стихийные бедствия в 17 раз лучше, чем сейсмологи.

Пока данный алгоритм может только регистрировать тектоническую активность, но в будущем ученые надеются «научить» программу и предсказывать землетрясения. Специалисты Стэндфордского университета применяют для этого оптоволокно.
Виктория Озерова
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