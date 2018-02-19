Ученые смогли в пять раз быстрее зарядить литий-ионные батареи

Британские ученые доказали, что разработчики существенно занижают производительность литий-ионных батарей. При помощи новой технологии тестирования эксперты выяснили, что аккумуляторы могут заряжаться в пять раз быстрее.

Виктория Озерова

Специалисты Уорикского университета, Великобритания, усовершенствовали существующую систему тестирования литий-ионных аккумуляторов. При помощи этой разработки ученым удалось доказать, что производители существенно занижают интенсивность заряда батареи. Это происходит из-за опасений взрывов и возгораний, но на самом деле температуру в электродах многих батарей никто не измерял. Английские ученые первыми провели подобные исследования.Ученые доказали, что аккумуляторы могут заряжаться в пять раз быстрее. Технология экспертов позволяет использовать батареи на полную мощность в полностью контролируемых условиях. Разработка при этом предуждает деградацию аккумулятора.