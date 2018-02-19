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| | Физики открыли новый вид света

Физики открыли новый вид света

Вчера, 19:15
Эксперименты с фотонами открыли новый вид света. Открытие принадлежит американским ученым.

Физики открыли новый вид света

 

Физики создали метод, когда фотоны переплетаются между собой, создавая при этом новые виды света. Проведя научный опыт, научные сотрудники соединили три частицы света, образовав абсолютно новый вид света. Такие эксперименты уже проходили несколько лет назад, в то время физики смогли зафиксировать взаимодействие только двух фотонов. В своей новой работе ученые связали более трех частиц.

В процессе эксперимента эксперты пропустили слабый лазерный луч через облако сверххолодных атомов рубидия и на выходе зарегистрировали соединение фотонов в триплеты. Задействованные в опыте частицы получали массу доли электрона и замедлились почти в сто тысяч раз. Они могут взаимодействовать друг с другом, объединяя атомные элементы. Когда поляритоны покидают облако, огни снова становятся фотонами, но фиксируют физическое состояние внутри этого облака.

Ранее ученые получили изображение пары фотонов, запутанных на квантовом уровне. Этого удалось достичь благодаря механизму стробирования, позволяющего зафиксировать быстрое квантовое явление. В технологии используется ультракороткий импульс, запечатляющий за менее одной триллионной секунды.
Никита Готский
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