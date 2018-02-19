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| | «Роскосмос» может передать российскую часть МКС группе S7

«Роскосмос» может передать российскую часть МКС группе S7

Вчера, 17:33
Представители «Роскосмоса» намерены приступить к переговорам относительно передачи российского сегмента Международной космической станции во владение группе компаний S7. Для того, чтобы как можно детальнее изучить данный вопрос, государственная корпорация ожидает письменного обращения. Сама идея была озвучена генеральным директором этой компании.

«Роскосмос» может передать российскую часть МКС группе S7

 

«Роскосмос» подчеркивает, что идея в целом полностью соответствует параметрам видения госкорпорации о перспективах исследования космического пространства в самом ближайшем будущем.

Как известно, о намерении приватизации своей части МКС после 2024 года объявила буквально накануне администрации президента США Дональда Трампа. Значит это то, что правительственный аппарат полностью прекратит финансирование уже после упомянутого срока. США, однако, не планируют отказываться от орбитальной станции, а потому представители какой-либо промышленной отрасли вполне вероятно могут взять на себя управление определенными элементами или функциями МКС на коммерческой платформе.

Идея пользования МКС частными структурами высказывалась уже достаточно давно, а сегодня, как можно увидеть, она приобретает вполне реальные параметры. Мнения экспертов по этому поводу весьма разные. Главный положительный – государство избавляется от огромных расходов.
Николай Офицеров
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