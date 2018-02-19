Ученые создали эластичный дисплей, который можно клеить на тело

Открытие было сделано учеными из Токийского университета. Об этом сообщают представители японского телевидения. Дисплей действительно сверхтонкий, ведь его толщина достигает лишь одного миллиметра. Работает он на микросветодиодах и внешне весьма напоминает простой медицинский пластырь, размером шесть на десять сантиметров.
Несмотря на свою миниатюрность, экран позволяет читать текстовые сообщения, а также просматривать фотографии и видеозаписи, в том числе электронные кардиограммы. Такой экран не будет мешать человеку, и он не должен ощущать существенного дискомфорта.
Его можно прикрепить, по сути, на любой участок тела, к примеру, на предплечье или ладонь, там, где обычно носят другие аксессуары, вроде браслетов или часов. Ученые считают, что такую новинку нетрудно запустить и в массовое производство.