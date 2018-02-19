Ученые создали эластичный дисплей, который можно клеить на тело

Япония всегда несла за собой знамя одной из главных инновационных стран планеты, потому мало кого удивляют новые уникальные девайсы, которые появляются там с завидной регулярностью. Тем не менее, на некоторые гаджеты все же обращают внимание. В частности, к таковым относится инновационный эластичный дисплей, который можно приклеить к своему телу и носить без риска потерять или же забыть дома.

Николай Офицеров

Открытие было сделано учеными из Токийского университета. Об этом сообщают представители японского телевидения. Дисплей действительно сверхтонкий, ведь его толщина достигает лишь одного миллиметра. Работает он на микросветодиодах и внешне весьма напоминает простой медицинский пластырь, размером шесть на десять сантиметров.Несмотря на свою миниатюрность, экран позволяет читать текстовые сообщения, а также просматривать фотографии и видеозаписи, в том числе электронные кардиограммы. Такой экран не будет мешать человеку, и он не должен ощущать существенного дискомфорта.Его можно прикрепить, по сути, на любой участок тела, к примеру, на предплечье или ладонь, там, где обычно носят другие аксессуары, вроде браслетов или часов. Ученые считают, что такую новинку нетрудно запустить и в массовое производство.