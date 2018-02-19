Появился сайт для отслеживания автомобиля Tesla в космосе

Американский инженер Бен Пирсон совместно с Американским аэрокосмическим агентством (NASA) создал сайт под названием Whereisroadster. Главной задачей ресурса является отслеживание положения автомобиля Tesla, который был запущен в космос с подачи главы компании Илона Маска. Сам изобретатель сказал, что его машина будет летать по орбите очень долгое время.

Николай Офицеров

SpaceX впервые запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy еще в начале февраля. В качестве полезной нагрузки выступил Tesla Roadster из личной коллекции Илона Маска, за рулем которой находился манекен в скафандре, внешне напоминающий водителя в шлеме.Автомобиль был выведен на орбиту вокруг Солнца. Высшая его точка выходит непосредственно за пределы марсианской, а нижняя проходит рядом с земной. Машина была внесена в реестр спутников и космических кораблей. Когда же у Илона Маска спросили, зачем он осуществил данный запуск, то он заявил, что не преследовал какой-то экстраординарной цели для этого и сделал это, в буквальном смысле, просто так.На ресурсе Пирсона можно значительно подробнее узнать, насколько далеко автомобиль располагается от Земли и от Марса на данный момент, а также скорость относительно обеих планет. Также любой пользователь может увидеть на сколько раз была превышена стандартная гарантия на 36 тысяч миль во время полета транспортного средства.