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| | В США скрестили овцу и человека

В США скрестили овцу и человека

Сегодня, 13:44
Ученые из университета Калифорнии впервые смогли вырастить эмбрион овцы, в котором содержались клетки человека. Результаты исследования были представлены в ходе исследования, которое предоставили сотрудники Американского научного общества в Остине.

В США скрестили овцу и человека

 

Специалисты отмечают, что поместили стволовые клетки человека непосредственно в эмбрион овцы. В общей сложности, на развитие данного зародыша ушло 28 дней. Этого хватило, дабы продемонстрировать, что эмбрионы вполне могли стать полноценными существами. Эксперимент пришлось остановить из-за установленных в стране ограничений.

Количество клеток человека в эмбрионе крайне мало, лишь одна на десять тысяч. Именно поэтому зародыш никогда бы не превратился в овцу, обладающую человеческим мозгом.

Предполагается, что подобное исследование позволит наладить выращивание полноценных органов людей непосредственно внутри животных. Все они должны быть пригодны для последующей трансплантации нуждающемуся пациенту. Однако, для этого необходимо, чтобы в эмбрионе содержался хотя бы один процент клеток человека.

Биологи из Испании, Японии и США провели создание гибрида свиньи и человека еще в январе прошлого года. В итоге, в свином эмбрионе появились так называемые клетки-предшественники различного вида тканей, в том числе сердца и нервной системы.
Николай Офицеров
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