В США скрестили овцу и человека

Ученые из университета Калифорнии впервые смогли вырастить эмбрион овцы, в котором содержались клетки человека. Результаты исследования были представлены в ходе исследования, которое предоставили сотрудники Американского научного общества в Остине.

Николай Офицеров

Специалисты отмечают, что поместили стволовые клетки человека непосредственно в эмбрион овцы. В общей сложности, на развитие данного зародыша ушло 28 дней. Этого хватило, дабы продемонстрировать, что эмбрионы вполне могли стать полноценными существами. Эксперимент пришлось остановить из-за установленных в стране ограничений.Количество клеток человека в эмбрионе крайне мало, лишь одна на десять тысяч. Именно поэтому зародыш никогда бы не превратился в овцу, обладающую человеческим мозгом.Предполагается, что подобное исследование позволит наладить выращивание полноценных органов людей непосредственно внутри животных. Все они должны быть пригодны для последующей трансплантации нуждающемуся пациенту. Однако, для этого необходимо, чтобы в эмбрионе содержался хотя бы один процент клеток человека.Биологи из Испании, Японии и США провели создание гибрида свиньи и человека еще в январе прошлого года. В итоге, в свином эмбрионе появились так называемые клетки-предшественники различного вида тканей, в том числе сердца и нервной системы.