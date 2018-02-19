Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены
| | Ученые: Избыток кальция может спровоцировать болезнь Паркинсона

Ученые: Избыток кальция может спровоцировать болезнь Паркинсона

Сегодня, 13:32
Британские ученые смогли доказать, что избыток кальция также может нанести непоправимый вред организму, а именно спровоцировать развитие болезни Паркинсона. Об этом передает издание «Версия. Инфо».

Ученые: Избыток кальция может спровоцировать болезнь Паркинсона

 

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что избыток альфа-синуклеина в организме человека может в будущем стать решающим фактором в развитии болезни Паркинсона. По словам исследователей, альфа-синуклеин это очень маленький белок с очень небольшой структурой. Дисбаланс может быть вызван генетическим удвоением количества альфа-синуклеина, связанным с возрастным замедлением распада избыточного белка, повышенным уровнем кальция в нейронах, чувствительных к болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона является одним из ряда нейродегенеративных заболеваний, возникающих, когда естественные белки образуются в неправильную форму и склеиваются вместе с другими белками, в конечном итоге образуя тонкие нитевидные структуры, называемые амилоидными фибриллами. Эти амилоидные отложения альфа-синуклеина являются признаком болезни Паркинсона.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ученые: Избыток секса опасен для здоровья
Ученые: Избыток секса опасен для здоровья

Британские ученые выяснили, что избыток секса пагубно влияет на здоровье человека. Чрезмерное количество половых актов может привести к слепоте или болезни

Ученые: Избыток кальция в организме может стать причиной смерти
Ученые: Избыток кальция в организме может стать причиной смерти

Ученые предупреждают об оспасности чрезмерного употребления кальция для здоровья. Специалисты выяснили, что его избыток может стать причиной смерти.

Ученые обнаружили уникальный белок, замедляющий болезнь Паркинсона
Ученые обнаружили уникальный белок, замедляющий болезнь Паркинсона

Ученые обнаружили белок, который способствует распространению природных веществ между клетками головного мозга. Исследователи также заявили, что уникальное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости