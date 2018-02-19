Ученые: Избыток кальция может спровоцировать болезнь Паркинсона

Британские ученые смогли доказать, что избыток кальция также может нанести непоправимый вред организму, а именно спровоцировать развитие болезни Паркинсона. Об этом передает издание «Версия. Инфо».

Светлана Славянская

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что избыток альфа-синуклеина в организме человека может в будущем стать решающим фактором в развитии болезни Паркинсона. По словам исследователей, альфа-синуклеин это очень маленький белок с очень небольшой структурой. Дисбаланс может быть вызван генетическим удвоением количества альфа-синуклеина, связанным с возрастным замедлением распада избыточного белка, повышенным уровнем кальция в нейронах, чувствительных к болезни Паркинсона.Болезнь Паркинсона является одним из ряда нейродегенеративных заболеваний, возникающих, когда естественные белки образуются в неправильную форму и склеиваются вместе с другими белками, в конечном итоге образуя тонкие нитевидные структуры, называемые амилоидными фибриллами. Эти амилоидные отложения альфа-синуклеина являются признаком болезни Паркинсона.