Солнце на мгновение исчезло в космосе

Ученые зафиксировали исчезновение Солнца в космическом пространстве. Это произошло, когда вокруг светила кружили странные объекты.

Согласно данным специалистов, определенное время вокруг Солнца кружили неизвестные объекты, но в позже звезда испарилась в пространстве. Космос остался прежним, были заметны небесные объекты и разные светила, но в течение продолжительного времени астрономы не могли рассмотреть Солнце. Население Земли н почувствовали каких-то перемен, потому как все продолжалось менее одной минуты. Аномалию удалось зафиксировать в солнечной обсерватории.Ранее на Солнце нашли большие пятна размером с Землю. Оно характерно определенными изменениями, что говорит о переменчивости его магнитного поля они часто сжимаются и взрываются.