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| | Солнце на мгновение исчезло в космосе

Солнце на мгновение исчезло в космосе

Вчера, 23:02
Ученые зафиксировали исчезновение Солнца в космическом пространстве. Это произошло, когда вокруг светила кружили странные объекты.
 

Солнце на мгновение исчезло в космосе

 

Согласно данным специалистов, определенное время вокруг Солнца кружили неизвестные объекты, но в позже звезда испарилась в пространстве. Космос остался прежним, были заметны небесные объекты и разные светила, но в течение продолжительного времени астрономы не могли рассмотреть Солнце. Население Земли н почувствовали каких-то перемен, потому как все продолжалось менее одной минуты. Аномалию удалось зафиксировать в солнечной обсерватории.

Ранее на Солнце нашли большие пятна размером с Землю. Оно характерно определенными изменениями, что говорит о переменчивости его магнитного поля они часто сжимаются и взрываются.

Никита Готский
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