Рост концентрации оксидов азота в воздухе провоцирует инфаркты

Ученые и медицинские работники из города Эренбург, Германия, уведомили о связи увеличения концентрации оксидов азота в атмосферном воздухе и риском инфаркта.

Ученые Йенского университета, разбирая информацию о всех людях, которые когда-либо лечились у них в связи с острым инфарктом миокарда, установили, что увеличение концентрации оксидов азота в атмосфере напрямую связано с повышенным риском получить инфаркт миокарда. Подробнее об исследованиях в этой области сообщается в недавней статье в European Journal of Preventive Cardiology.Наиболее вредными для сердца стали испарения оксидов азота, которые образуются при работе фабрик и при сжигании бензина в двигателях внутреннего сгорания. При небольшом их росте на 22 мкг/m3 с течением дня риск инфаркта подпрыгивает вверх чуть ли не втрое.