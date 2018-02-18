Уфологи заметили пролетавший мимо Солнца аномальный треугольник

Явление вызвало у экспертов сильный интерес, так как инопланетные существа довольно часто проносятся мимо Солнца и остается только предполагать, с какой целью НЛО совершает полеты возле светила.
Уфологи заметили пролетавший мимо Солнца аномальный треугольникВчера, 20:48
Ученые заметили, что возле Солнца снова замечены инопланетяне. Некоторые уфологи считают, что кораблям пришельцев нужно заряжаться от солнечной энергии. Именно
На просторах мировой "паутинки" появился видеоролик, где заметно непонятное явление. Подобие НЛО пролетело возле Солнца и скрылось за горизонтом.
За некоторое время до наступления солнечного затмения уфологи запечатлели огромный НЛО, пролетевший возле светила. Объект смог зафиксировать на камеру