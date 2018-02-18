Уфологи заметили пролетавший мимо Солнца аномальный треугольник

Сотрудники космической обсерватории SOHO Lasco C3 Национального управления по исследованию космического пространства обнаружила возле Солнца неизвестный предмет. Неопознанный объект очень быстро двигался мимо светила.

Татьяна Преображенская

Явление вызвало у экспертов сильный интерес, так как инопланетные существа довольно часто проносятся мимо Солнца и остается только предполагать, с какой целью НЛО совершает полеты возле светила.Уфолог с ником MrMBB333 опубликовал видеозапись, датируемую 15 февраля, в YouTube, где на кадрах видно, как возле главного светила Солнечной системы проносится треугольник, обладающий высокой скоростью. Ученый предложил пользователям дать объяснение явлению. По мнению специалиста просто произошел солнечный всплеск или же это был луч.