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| | Учёный: Феномен «Врат ада» в Древнем Риме разгадан

Учёный: Феномен «Врат ада» в Древнем Риме разгадан

Вчера, 22:00
Недавно ученые разгадали феномен "Врат ада”, находящихся на территории Древнего Рима. Была понята загадка, которая не давала покоя многим учёным.

Учёный: Феномен «Врат ада» в Древнем Риме разгадан

 

Учёным удалось узнать, каким же образом древние римляне умудрялись приносить в жертву животных, не касаясь их собственноручно. Специалисты пришли к выводу, что животные, которые должны были быть принесёнными в жертву, погибали от углекислого газа. Специалисты провели измерение концентрации углекислого газа возле самих "Врат ада” в разное время суток и на разной высоте. В итоге удалось выяснить , что в дневное время солнечный свет рассеивает газ, в то время как ночью происходит его скопление на дне врат.

На высоте около сорока сантиметров над днищем арены концентрация углекислого газа достигала отметки в 35%, чего было достаточно для смерти в течение нескольких минут. Однако выше, на уровне головы человека, концентрация становится пригодной для дыхания.
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