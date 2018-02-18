Учёный: Феномен «Врат ада» в Древнем Риме разгадан

Недавно ученые разгадали феномен "Врат ада”, находящихся на территории Древнего Рима. Была понята загадка, которая не давала покоя многим учёным.

Учёным удалось узнать, каким же образом древние римляне умудрялись приносить в жертву животных, не касаясь их собственноручно. Специалисты пришли к выводу, что животные, которые должны были быть принесёнными в жертву, погибали от углекислого газа. Специалисты провели измерение концентрации углекислого газа возле самих "Врат ада” в разное время суток и на разной высоте. В итоге удалось выяснить , что в дневное время солнечный свет рассеивает газ, в то время как ночью происходит его скопление на дне врат.На высоте около сорока сантиметров над днищем арены концентрация углекислого газа достигала отметки в 35%, чего было достаточно для смерти в течение нескольких минут. Однако выше, на уровне головы человека, концентрация становится пригодной для дыхания.