В Красном море ученые обнаружили следы окаменелостей динозавров

Недавно руководитель отдела охраны природы министерства сельского хозяйства Египта Ахмед Салама сообщил, что в водах красного моря зафиксировали большой уровень фосфата кальция. Опытные палеонтологи заявили, что это может свидетельствовать о наличии новых останков динозавров.
После проведения обширных исследований команда ученых обнаружила связь между Мансуразаурусом и европейским динозавром, указав на возможность наличия моста, который соединял Африку и Европу миллионы лет назад. Именно новый вид динозавров, который планируют найти в Красном море, может являться тому доказательством.