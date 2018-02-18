В Красном море ученые обнаружили следы окаменелостей динозавров

Египетские ученые сообщили, что в Красном море обнаружили высокий уровень фосфата кальция, что натолкнуло на мысль о наличии окаменелостей динозавров. Точно по такому признаку ранее на территории Эль-Вахат были найдены останки титанозавра.

Светлана Славянская

Недавно руководитель отдела охраны природы министерства сельского хозяйства Египта Ахмед Салама сообщил, что в водах красного моря зафиксировали большой уровень фосфата кальция. Опытные палеонтологи заявили, что это может свидетельствовать о наличии новых останков динозавров.После проведения обширных исследований команда ученых обнаружила связь между Мансуразаурусом и европейским динозавром, указав на возможность наличия моста, который соединял Африку и Европу миллионы лет назад. Именно новый вид динозавров, который планируют найти в Красном море, может являться тому доказательством.