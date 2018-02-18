В Сочи планируют восстановить популяцию исчезающей рыбы кумжи

В Сочи ученые из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН планируют восстановить популяцию исчезающего вида рыбы из семейства лососевых – кумжи. Содействие в этом вопросе окажет владелец одного из сочинских горнолыжных курортов. Отмечается, что кумжу занесли в Красную книгу.

Дарья Светозарова

Прежде для того, чтобы сохранить популяцию рыбок каждый год в реку Мзымту запускали от двух до пяти миллионов мальков. Однако эксперты скептически относятся к такому способу, так как после запуска невозможно проследить судьбу молодняка. Ученые решили подойти к проблеме с другой стороны и проанализировать изменения водоема и окружающей местности, которые могли произойти после олимпийского строительства в городе.Перед тем, как приступить к приумножению популяции кумжи, исследователи план работы. А к его реализации приступят уже в 2018-2020 году.